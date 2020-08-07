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Общество

Более 30 млн тестов на коронавирус провели в России

7 августа в Роспотребнадзоре озвучили количество проведенных в России тестов на наличие коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

«В РФ проведено более 30 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением (из-за возможного наличия COVID-19. ― ПАИ) остается 246 322 человека», - заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за прошедшие сутки была проведена 321 тыс. тестов на наличие COVID-19.

27 июля новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. 2 августа глава центра Ринат Максютов отмечал, что учреждение намерено начать производство вакцины в ноябре.

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