Более 30 млн тестов на коронавирус провели в России
7 августа в Роспотребнадзоре озвучили количество проведенных в России тестов на наличие коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».
«В РФ проведено более 30 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением (из-за возможного наличия COVID-19. ― ПАИ) остается 246 322 человека», - заявили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что за прошедшие сутки была проведена 321 тыс. тестов на наличие COVID-19.
27 июля новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. 2 августа глава центра Ринат Максютов отмечал, что учреждение намерено начать производство вакцины в ноябре.