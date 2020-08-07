Дуб из Тригорского борется за звание «Российское дерево года»

13:10, 07 августа 2020, ПАИ

202-летний дуб из села Тригорское участвует во всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Один из 12 участников представит Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года». Об этом сообщается в Instagram комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Дуб черешчатый из Псковской области, претендующий на звание лучшего дерева года, растет на территории Пушкинского музея-заповедника в селе Тригорское. Возраст дерева – 202 года, высота – 26 метров, диаметр ствола – 1,5 метра.

«Александр Сергеевич пребывал здесь в ссылке в 1824-1826 годах и несомненно видел этот большой и красивый дуб. Полагают, что именно благодаря этому дереву на свет появились следующие строки: «Гляжу ль на дуб уединенный, // Я мыслю: патриарх лесов // Переживет мой век забвенный, // Как пережил он век отцов ...» - говорится в анкете дерева-конкурсанта из Псковской области.

Проголосовать за лучшее дерево страны можно на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 октября 2020 года.

Также в конкурсе участвуют дубы из Республики Марий Эл, Мордовии, Брянской области, Карелии, Дагестана и других регионов России.