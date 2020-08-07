Карамельный солод проверили на границе в Пыталовском районе

14:19, 07 августа 2020, ПАИ

4 августа в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», расположенном на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в Пыталовском районе, специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 20 тонн карамельного солода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пророщенное зерно, которое используется в пивоварении, ввозилось автомобильным транспортом из Литвы и следовало в адрес юридического лица в Санкт-Петербург.

Инспектор выяснил, что фитосанитарный сертификат оформлен правильно в соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, а транспортировка подкарантинной продукции осуществляется без нарушений.

После прохождения необходимых процедур партия карамельного солода направилась в Санкт-Петербург в адрес грузополучателя.