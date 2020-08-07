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Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян

64,9% россиян доверяют Владимиру Путину. Такие данные удалось сделать по результатам опроса ВЦИОМ.

Респондентам было предложено выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют. 64,9% выбрали главу государства, 31,3% заявили, что не доверяют Путину. Кроме того, 60% опрошенных отметили, что одобряют деятельность Владимира Путина.

Опрос проводился в период с 27 июля по 2 августа, участие принимали россияне старше 18 лет.

В конце июня текущего года Путину доверяли 70% россиян.

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