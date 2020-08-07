Василий Осипов обсудил с руководством Печорского района вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду

16:05, 07 августа 2020, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов совершил рабочий визит в Печорский район, в ходе которого оценил подготовку муниципалитета к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В сопровождении главы Печорского района Сергея Тарасика и директора «Печорских тепловых сетей» Николая Козлова вице-губернатор посетил котельную № 11, расположенную в деревне Ротово Печорского района.

Сооружение построено в 1995 году, в нем располагается установка на газовом топливе мощностью 1,892 Гкал. Посредством ее работы осуществляется отопление жилого фонда деревни, в которой проживает порядка 470 человек. Оборудование котельной находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет «Печорским тепловым сетям» осуществлять теплоснабжение в штатном режиме. В частности, срочной замены требует топливный котел.

По итогам осмотра объекта Василий Осипов провел рабочее совещание в администрации Печорского района. В ходе обсуждения он отметил, что на замену топливного котла в муниципальной котельной из областного бюджета было выделено около 1,2 млн рублей. Вице-губернатор поручил администрации Печорского района ускорить проведение необходимых процедур и приступить к выполнению строительно-монтажных работ с целью качественной и своевременной подготовки к отопительному сезону.