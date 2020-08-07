Стихийные свалки появляются в Пушкинских Горах и Новоржеве

18:49, 07 августа 2020, ПАИ

Стихийные свалки возле контейнерных площадок фиксируют водители «Мехуборки» в Пушкинских Горах и Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

«Очень часто люди складируют вблизи контейнеров для ТКО строительный мусор, древесные остатки, ветки, траву. Вывоз таких отходов не входит в зону ответственности регионального оператора, для этого управляющей компании или органу МСУ нужно заключать отдельный договор со специализированной организацией», – отметил представитель компании-оператора по транспортированию ТКО в Новоржевском и Пушкиногорском районах.

Он также добавил, что летом объёмы твёрдых коммунальных отходов в этих населённых пунктах выросли, нагрузка на экипажи увеличилась. «Мы справляемся, организован нормальный рабочий процесс. Если что-то пропустим: например, люди выставят мешки в другое место или время, – граждане сообщают в диспетчерскую, и мы конструктивно решаем вопрос. Жители благодарят за оперативное реагирование», – рассказал представитель «Мехуборки».