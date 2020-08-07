0
19:39
Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии
19:08
Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры
18:31
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
18:23
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:15
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
17:57
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
17:53
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
Еще новости
Общество

Стихийные свалки появляются в Пушкинских Горах и Новоржеве

Фото: Дарья Хваткова.

Стихийные свалки возле контейнерных площадок фиксируют водители «Мехуборки» в Пушкинских Горах и Новоржеве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

«Очень часто люди складируют вблизи контейнеров для ТКО строительный мусор, древесные остатки, ветки, траву. Вывоз таких отходов не входит в зону ответственности регионального оператора, для этого управляющей компании или органу МСУ нужно заключать отдельный договор со специализированной организацией», – отметил представитель компании-оператора по транспортированию ТКО в Новоржевском и Пушкиногорском районах.

Он также добавил, что летом объёмы твёрдых коммунальных отходов в этих населённых пунктах выросли, нагрузка на экипажи увеличилась. «Мы справляемся, организован нормальный рабочий процесс. Если что-то пропустим: например, люди выставят мешки в другое место или время, – граждане сообщают в диспетчерскую, и мы конструктивно решаем вопрос. Жители благодарят за оперативное реагирование», – рассказал представитель «Мехуборки».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Стихийные свалки появляются в Пушкинских Горах и Новоржеве В Опочке открылось подразделение «Мехуборки» Восемь контейнеров для мусора сгорели в Пскове за неделю 39 муниципалитетов Псковской области заключили с «Экопромом» договоры на вывоз отходов с кладбищ Три контейнера для ТКО установили в деревне Горнево «Экопром» примет участие в экологической акции «Зелёная весна» в Гдове В Бежаницком районе изменился график вывоза мусора 12 мешков мусора вывезли с набережной реки Псковы в Любятово Определены жители городов Псковской области, которые чаще обращаются в call-центр «Экопрома» 60 тонн крупногабаритного мусора вывезли с контейнерных площадок Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии
07 августа 2020
Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии
Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры
07 августа 2020
Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
07 августа 2020
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
07 августа 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
07 августа 2020
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
07 августа 2020
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
07 августа 2020
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
07 августа 2020
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков

Идет загрузка...