Как безопасно провести последние летние выходные – чек-лист Роспотребнадзора

16:42, 29 августа 2026, ПАИ

Как безопасно провести последние летние выходные, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По рекомендациям ведомства, для пикника следует выбирать свежую еду, которая не приведёт к отравлению перед первым учебным днём. Покупать её следует только в стационарных магазинах, где соблюдаются санитарные нормы и есть документы на товар, и избегать стихийной торговли.

Кроме того, следует отказаться от скоропортящихся продуктов. Майонезные салаты, кондитерские изделия с кремом, молочные продукты и яйца – идеальная среда для бактерий даже при нежаркой погоде, отметили в Роспотребнадзоре.

Перевозить еду следует в сумке-холодильнике. Готовую еду и сырые продукты (например, мясо для шашлыка) нужно упаковывать отдельно друг от друга в герметичные контейнеры или плёнку.

Также в ведомстве указали на необходимость соблюдать гигиену: мыть руки, ополаскивать бутилированной или кипячёной водой овощи и фрукты. Водоём для мытья посуды и рук использовать нельзя, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, в конце августа клещи остаются очень активными, поэтому следует выбирать одежду светлых тонов, рубашку заправлять в брюки, а брюки – в носки или высокую обувь. Также манжеты должны плотно прилегать к запястьям. Перед походом на пикник необходимо обработать одежду и открытые участки тела аэрозолями против клещей строго по инструкции.

Для костра следует выбирать открытую поляну вдали от сухой травы, постоянно следить за огнём и держать рядом ведро с водой или песком, порекомендовали псковичам в ведомстве.

Напомним, грозу и тепло до +23 градусов прогнозируют в последний летний выходной в Псковской области.