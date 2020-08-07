0
19:39
Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии
19:08
Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры
18:31
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
18:23
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:15
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
17:57
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
17:53
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
Еще новости
Общество

Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Завершён первый этап ремонта Залитского дома культуры. С просьбой о его реконструкции жители обращались в 2019 году. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Глава региона рассказал, что Дом культуры находился в запущенном состоянии и не использовался по назначению. «Пустые окна, отсутствие дверей, дыры в стенах – здесь царило полное запустение», – отметил Михаил Ведерников. После ремонта местное ТОС планирует активно использовать здание.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

По просьбе региональных властей на первоочередные работы три миллиона рублей выделил «Альфа-банк». В здании обновили кровлю, поставили окна и двери, сделали проект внутренних инженерных коммуникаций. «Общая стоимость восстановления Дома культуры составляет порядка 11-12 миллионов рублей. По мере поступления средств продолжим ремонт объекта, чтобы он снова стал местом притяжения для местных жителей», – написал губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии
07 августа 2020
Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии
Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры
07 августа 2020
Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
07 августа 2020
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
07 августа 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
07 августа 2020
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
07 августа 2020
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
07 августа 2020
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
07 августа 2020
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков

Идет загрузка...