Завершился первый этап ремонта Залитского дома культуры

19:08, 07 августа 2020, ПАИ

Завершён первый этап ремонта Залитского дома культуры. С просьбой о его реконструкции жители обращались в 2019 году. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что Дом культуры находился в запущенном состоянии и не использовался по назначению. «Пустые окна, отсутствие дверей, дыры в стенах – здесь царило полное запустение», – отметил Михаил Ведерников. После ремонта местное ТОС планирует активно использовать здание.

По просьбе региональных властей на первоочередные работы три миллиона рублей выделил «Альфа-банк». В здании обновили кровлю, поставили окна и двери, сделали проект внутренних инженерных коммуникаций. «Общая стоимость восстановления Дома культуры составляет порядка 11-12 миллионов рублей. По мере поступления средств продолжим ремонт объекта, чтобы он снова стал местом притяжения для местных жителей», – написал губернатор.