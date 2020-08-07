ФК «Псков» подаёт заявку на участие в первенстве России по футболу
Псковский футбольный клуб «Псков-747» подаёт заявку на участие в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад», сообщили в официальной группе футбольной команды в социальной сети «ВКонтакте».
Для подачи заявки игроки и тренеры клуба сделали командное фото этого сезона.
Межрегиональный турнир среди взрослых любительских команд стартует 8 августа. Свой дебютный поединок псковский клуб сыграет 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона».