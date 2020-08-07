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Общество

ФК «Псков» подаёт заявку на участие в первенстве России по футболу

Псковский футбольный клуб «Псков-747» подаёт заявку на участие в первенстве России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад», сообщили в официальной группе футбольной команды в социальной сети «ВКонтакте».

Нападающий Михаил Севастьянов на командное фот не попал. Фото: ФК «Псков-747»

Для подачи заявки игроки и тренеры клуба сделали командное фото этого сезона.

Межрегиональный турнир среди взрослых любительских команд стартует 8 августа. Свой дебютный поединок псковский клуб сыграет 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона».

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