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Общество

О псковском «Доме белого аиста» сняли мини-фильм

Команда Agenda.media сняла мини-фильм о единственном в России центре реабилитации аистов псковском «Доме белого аиста».

Научная сотрудница Ремдовского заказника и основательница «Дома белого аиста» Марина Сиденко рассказала о волонтёрском центре, его повседневной жизни и главных сложностях, с которыми он сталкивается.

«В нашем центре «Помощь аистам» содержится порядка 30 взрослых аистов, из них около 20 инвалидов, которые уже никуда не улетят и в дикую природу не вернутся», – рассказала Марина Сиденко и добавила, что через центр прошло уже порядка сотни аистов.

Кадр из фильма

«Большей частью помогают нам простые граждане – это пенсионеры, это студенты, это люди с очень скромным и небольшим бюджетом, но у них большое и доброе сердце, поэтому они помогают вот таким проектам», – рассказала Марина Сиденко.

Кадр из фильма

Как отметила основательница фонда, «когда ты делаешь добрые дела – жизнь наполняется смыслом».

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