Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе

00:26, 08 августа 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.



Дорожная авария произошла 7 августа около 12 ночи вблизи поселка Щиглицы Псковского района.



Водитель Citroen не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся. В результате опрокидывания он оказался заблокированным в поврежденном автомобиле. Прибывшие на место аварии спасатели, применив специальное оборудование, извлекли водителя из салона автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Как показали результаты медицинского освидетельствования, водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.