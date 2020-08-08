0
00:38
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
00:26
Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
15:18
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
14:02
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
12:17
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
11:31
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир
09:51
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
Еще новости
Происшествия

Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе

  • Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
    Фото: ПАИ

Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе, сообщил корреспондент Псковского агентства информации. 

Дорожная авария произошла 7 августа около 12 ночи вблизи поселка Щиглицы Псковского района. 

Водитель Citroen не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и опрокинулся. В результате опрокидывания он оказался заблокированным в поврежденном автомобиле. Прибывшие на место аварии спасатели, применив специальное оборудование, извлекли водителя из салона автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас решается вопрос о его госпитализации.

Как показали результаты медицинского освидетельствования, водитель автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой медицинской помощи. 

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
08 августа 2020
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
08 августа 2020
Пьяный водитель Citroen съехал в кювет в Псковском районе
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
07 августа 2020
ВИДЕО: Как в Пскове полиция задерживала трёх нетрезвых дебоширов
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
07 августа 2020
В Порхове два подростка подожгли стоящие в подъезде велосипеды
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
07 августа 2020
Двух человек спасли при пожаре на улице Алтаева в Пскове
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир
07 августа 2020
Пьяный водитель врезался в ограждение на Октябрьской площади, пострадал пассажир
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
07 августа 2020
28-летний житель Дедовичей погиб при столкновении «ЗАЗ шанс» с лесовозом
В Порховском районе водителя «ЗАЗ шанс» насмерть придавило бревнами
07 августа 2020
В Порховском районе водителя «ЗАЗ шанс» насмерть придавило бревнами

Идет загрузка...