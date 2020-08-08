Псковские пожарные выехали на вызов из-за сгоревшей на плите еды

01:14, 08 августа 2020, ПАИ

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7 августа пожарные приехали тушить подгоревшую еду на Рижском проспекте, 91, около 12 часов ночи, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Соседи увидели дым из квартиры и решили вызвать пожарных. По прибытии на место происшествия, сотрудники пожарно-спасательной части выяснили, что в квартире находятся пьяные люди, а на плите горит еда.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и полиция.