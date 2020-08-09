В июне в России умерло на 25 тысяч человек больше по сравнению с прошлым годом

09:54, 09 августа 2020, ПАИ

В июне 2020 года в России умерло 162 тысячи 758 человек, в июне 2019 года – 137 тысяч 237 человек. Такие данные приводит Росстат.

Всего в стране за первое полугодие 2020 года число умерших составило 946 тысяч 539 человек, что на 28 тысяч больше, чем в прошлом году (918 тысяч 503 человека – в 2019 году). Рост смертности составил 3,1 %.

Кроме того, Росстат продолжает наблюдение за статистикой коронавируса и выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19: коронавирус как основная причина смерти (5 448 случаев за июнь); COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции ещё исследуются (1 589); коронавирус повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений (1 399); COVID-19 диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти (3 481).

В Росстате отмечают, что в июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии.