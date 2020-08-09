Ещё 33 человека заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области за сутки количество подтверждённых случаев коронавируса увеличилось на 33, общее число заболевших в регионе достигло 3961. Такие данные приводит Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Больше всего пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Пскове (1 233), Великих Луках (787), Псковском (324), Островском (282) и Великолукском (183) районах.
В Бежаницком районе зафиксировано 52 случая COVID-19, в Гдовском – 81, Дедовичском – 55, Дновском – 105, Красногородском – 36, Куньинском –39, Локнянском – 13, Невельском – 140, Новоржевском – 22, Новосокольническом – 79, Опочецком – 42, Палкинском – 49, Печорском – 44, Плюсском – 99, Порховском – 146, Пустошкинском – 21, Пушкиногорском – 11, Пыталовском – 22, Себежском – 28, Стругокрасненском – 45, Усвятском – 23.
За сутки 15 человек излечились от коронавируса, всего побороли COVID-19 2 850 псковских пациентов. Скончалось 57.