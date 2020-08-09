В Дедовичском районе автомобиль слетел в кювет и врезался в столб

13:12, 09 августа 2020, ПАИ

50-летний водитель Volkswagen, житель Ленинградской области, попал в ДТП около деревни Дубровка Дедовичского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария случилась 8 августа в 18:35.

Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в столб ЛЭП.

По предварительным данным, пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля. Она получила ушиб шейного отдела.