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Общество

В Дедовичском районе автомобиль слетел в кювет и врезался в столб

50-летний водитель Volkswagen, житель Ленинградской области, попал в ДТП около деревни Дубровка Дедовичского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария случилась 8 августа в 18:35.

Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в столб ЛЭП.

По предварительным данным, пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля. Она получила ушиб шейного отдела.

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