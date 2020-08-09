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Общество

Актёр Андрей Кайков отдыхает в Печорах

Фото Вадима Железнова из группы "Жители Печор".

Актер театра и кино Андрей Кайков, известный публике по скетч-шоу «6 кадров» на телеканале СТС, отдыхает с семьей в Печорах. Об этом сообщается в группе «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители отмечают, что Андрей Кайков приехал в Печоры с сыновьями и супругой, остановился в мотеле «Вояж».

Андрей Кайков родился в городе Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, работает в театре «Содружество актёров Таганки» в Москве. Андрей Кайков участвовал в шоу «Дорогая передача» и «6 кадров», снялся в десятках фильмов, а также режиссировал театральные постановки.

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