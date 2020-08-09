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Общество

В России зафиксирован минимальный недельный прирост случаев коронавируса за 16 недель

За прошедшую неделю в России заразились коронавирусом 36 666 человек. Это минимальный показатель за 16 недель, пишет ТАСС.

Фото: Андрей Степанов.

С 3 по 9 августа штаб сообщил о 36 666 инфицированных против 38 385 на прошлой неделе. Меньше этого количества в последний раз выявляли на третьей неделе апреля. Прирост сокращается уже девять недель подряд.

За минувшие сутки в России подтвердили 5 189 случаев заражения COVID-19. Уже три недели подряд количество людей, заразившихся коронавирусом за сутки, не превышает 6 тысяч.

Общий по России коэффициент распространения коронавируса за семь дней практически не изменился: он равняется 0,99.

С 3 по 9 августа оперативный штаб сообщил о 803 жертвах коронавируса. Это минимальный показатель с середины мая.

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