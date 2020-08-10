К обязательным работам был приговорён житель Бежаниц за езду в нетрезвом виде

09:09, 10 августа 2020, ПАИ

За езду в нетрезвом виде к обязательным работам приговорили жителя Бежаниц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

39-летний житель Бежаниц ранее был привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и лишён водительских прав. В апреле 2020 года он сел за руль автомобиля своего знакомого и доехал до магазина и обратно.

Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года.