О вреде шаурмы и котлет рассказали в Роспотребнадзоре

09:24, 10 августа 2020, ПАИ

В Роспотребнадзоре заявили о вреде шаурмы, котлет, кондитерских изделий с кремом и заправленных майонезом или сметаной салатов. Об этом пишет газета «Известия».

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», - рассказали в ведомстве.

Возбудители различных инфекций могут оставаться на плохо промытых овощах и фруктах, считают специалисты.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что причиной отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками учреждений общественного питания.

К примеру, с пищей могут передаваться возбудители вирусного гепатита А, дизентерии, сальмонеллезов, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также иерсиниозов.