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Общество

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — сказал Мишустин во время заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября. Соответствующее постановление уже было подписано.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — отметил премьер-министр.

Сейчас медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основное условие для нее — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет — при работе в городе.

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