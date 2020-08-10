Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам

16:18, 10 августа 2020, ПАИ

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — сказал Мишустин во время заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября. Соответствующее постановление уже было подписано.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — отметил премьер-министр.

Сейчас медицинским работникам страховая пенсия назначается досрочно. Основное условие для нее — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет — при работе в городе.