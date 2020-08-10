53% российских туристов планируют отпуск, несмотря на коронавирус

19:59, 10 августа 2020, ПАИ

Отпуск планируют 53,3 % российских туристов, несмотря на коронавирус. Такие данные удалось получить благодаря опросу, пишет РИА «Новости».

Эксперты компании OneTwoTrip узнали у своих клиентов, как изменилось их отношение к поездкам из-за пандемии. Более половины респондентов ответили, что никак, 22,4 % пока не поняли, а 24,3 % признались, что COVID-19 серьёзно повлиял на их желание путешествовать. Всего в исследовании приняло участие около 1,5 тысячи человек, они также рассказали о своём отношении к путешествиям, мерам безопасности, транспорту и видам туризма.

По данным опроса, 8,7 % респондентов теперь не могут себе позволить отпуск из-за отсутствия финансовой возможности, а у 7,1 % пока вообще нет желания куда-то ехать. Готовы начать путешествовать по России 40,2 %, а треть опрошенных всё же будут ждать дальнейшего открытия границ.

В будущие поездки большинство россиян возьмут маски (этот ответ выбрали 48,8 % опрошенных) и санитайзеры (44,2 %). Треть респондентов ответили, что положат в багаж все возможные средства защиты. Перчатки менее популярны: ими готовы пользоваться менее четверти опрошенных.