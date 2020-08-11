Должник из Острова оплатил алименты в 60 тысяч рублей ради снятия всех ограничений

11:27, 11 августа 2020, ПАИ

Ради снятия всех ограничений житель Острова погасил долг по алиментам в размере 60 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Отец-должник, согласно решению суда, должен был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери.

В конце 2019 года исполнительный лист поступил на исполнение в ОСП Островского и Пыталовского районов. Должник свои алиментные обязательства не выполнял, оплаты задолженности совершались несколько раз и в минимальном размере.

Судебным приставом-исполнителем были вынесены ряд ограничительных мер, в том числе ограничение на выезд из страны, обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях, а также ограничение в праве пользования должника водительским удостоверением.

Задолженность в размере 60 тысяч рублей была погашена в полном объёме.