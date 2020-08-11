«Пиковую даму» привезёт краснодарский театр на Пушкинский фестиваль

11:33, 11 августа 2020, ПАИ

Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького представит на XXVII Пушкинском театральном фестивале в Пскове свою версию самой мистической пушкинской повести. «Пиковую даму» зрители смогут увидеть в первый день фестиваля, 20 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского академического театра драмы.

Спектакль режиссера Константина Солдатова, родившийся на краснодарской сцене в прошлом театральном сезоне, оформлен музыкой американского композитора и вокалиста Тома Уэйтса. Повествователь, от лица которого рассказывается история, сам выглядит двойником Уэйтса. «А это означает, что пушкинская новелла будет разыграна эксцентрично и причудливо, вкрадчиво и язвительно, с отборным комизмом и трагическим послевкусием», - заверили в пресс-службе.

Билеты уже в продаже. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Спектакль «Пиковая дама» краснодарского театра можно будет увидеть 20 сентября в Пскове в 16:00 и 19:00.

Также в театре напомнили об акции от организаторов: до 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно приобрести в кассе театра со скидкой 20%.