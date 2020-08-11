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Более 100 тысяч рублей похитила сотрудница почты в Бежаницком районе

В Бежаницком районе сотрудница почты похитила более 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года начальница передвижного отделения почтовой связи, действуя из корыстных побуждений, совершила хищение вверенных ей денежных средств, поступивших в кассу отделения путем изъятия наличных денежных средств на сумму 88 455 рублей, а также товаров на сумму 21 355 рублей.

Женщина была признана виновной в совершении преступления и была приговорена к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком 8 месяцев, в течение которого она должна доказать свое исправление своим поведением.

Кроме того, обвиняемая должна будет возместить ущерб в размере 109 810 рублей.

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