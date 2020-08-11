Александр Хинштейн: Тесты на знание истории ВОВ прошли почти 100 тысяч человек

16:29, 11 августа 2020, ПАИ

Почти 100 тысяч человек прошли тесты на знание истории ВОВ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказал координатор проекта «Историческая память», замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысяч человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на отлично», - отметил Александр Хинштейн.

Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа».

В Псковской области для проведения акции «Диктант Победы» определены уже 36 площадок, и заявки продолжают поступать. Площадки проекта будут организованы в каждом муниципальном образовании региона, для этого будут задействованы школы. Основные площадки будут работать в областном центре – в ПсковГУ и проектном офисе «Команда 2018», а также в Великих Луках, на базе сельскохозяйственной академии.

«В этом году к акции присоединилось УФСИН по Псковской области – 6 площадок готовится на базах школ, которые работают при исправительных учреждениях. Планируется, что в проверке своих знаний по истории примут участие 100 военнослужащих воинской части, дислоцированной в Стругокрасненском районе. Также площадку готовят в бригаде специального назначения в Промежицах. Кроме того, к акции присоединятся и псковские росгвардейцы. Проведение «Диктанта Победы» - событие важное. Историческая акция включена в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы», - отметил руководитель регионального исполкома партии Андрей Карпов.