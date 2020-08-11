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Общество

Состояние композиции в честь Ледового побоища в Псковском кремле оценили специалисты

Фото: группа Псковского кремля.

В 2020 году художественной композиции в честь победы Александра Невского в Ледовом побоище, которая установлена на Персях в кремле, исполнилось 48 лет. Специалисты выяснили, насколько надёжно прикреплена конструкция, сообщили в группе Псковского кремля в соцсети «ВКонтакте».

«Поскольку кованое произведение установлено уже 48 лет назад, были опасения по поводу надёжности всех его конструкций», – отметили музейщики.

Фото: группа Псковского кремля.

В связи с опасениями руководства музея Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области провёл техническое обследование состояния конструкций работы Всеволода Смирнова. «Осмотр состоялся, и теперь можно говорить о том, что всё висит надёжно и сильными порывами ветра не сорвёт отдельные части этой конструкции», – заверили в музее.

Автором монумента является известный архитектор-реставратор, художник и кузнец Всеволод Петрович Смирнов. Туристы любят фотографироваться на фоне этой композиции и подходят достаточно близко к Персям.

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