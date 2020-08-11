О правилах посещения псковской бани в 1945 году рассказал архив

23:33, 11 августа 2020, ПАИ

В Пскове в 1945 году посетители общественной бани должны были сдать деньги, ценные вещи и оружие в кассу, гласят правила. Документ опубликовал в своих соцсетях Государственный архив Псковской области.

Дети дошкольного возраста мылись в бане бесплатно.

Запрещалось распивать спиртные напитки, натираться лекарствами и приносить с собой бьющуюся посуду.

«У вас не возник вопрос, куда девали посетители квитанцию, которую получали после сдачи денег и оружия в кассу?» – спросили напоследок сотрудники архива.