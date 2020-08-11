Самолёт по маршруту Псков – Симферополь начнёт летать с 18 августа

22:21, 11 августа 2020, ПАИ

Самолёт по маршруту Псков – Симферополь начнёт летать с 18 августа, сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 августа.

Полёты будет совершать авиакомпания «РусЛайн». Продажа на прямые рейсы из Пскова уже открыта. Билет стоит в среднем 6-7 тысяч рублей.

«Ещё одно востребованное направление для аэропорта «Княгиня Ольга». Всем выбравшим это направление – отличного отдыха и #ДоброПожаловать!» – написал губернатор.



