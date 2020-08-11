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Самолёт по маршруту Псков – Симферополь начнёт летать с 18 августа

Фото: https://www.rusline.aero

Самолёт по маршруту Псков – Симферополь начнёт летать с 18 августа, сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 августа. 

Полёты будет совершать авиакомпания «РусЛайн». Продажа на прямые рейсы из Пскова уже открыта. Билет стоит в среднем 6-7 тысяч рублей.

«Ещё одно востребованное направление для  аэропорта «Княгиня Ольга». Всем выбравшим это направление – отличного отдыха и #ДоброПожаловать!» – написал губернатор.

 

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