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Двое детей и женщина пострадали в ДТП на автодороге Порхов – Успенье

На автодороге Порхов – Успенье в ДТП пострадали двое детей и женщина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 августа около 15:30 на 9-м км дороги Порхов – Успенье на территории Порховского района 37-летний водитель Volvo не справился с управлением и съехал на автомобиле в кювет, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина, жительница Санкт-Петербурга, она получила ушибы. 5-летняя девочка получила ушибы лица, 3-летняя девочка получила рану виска. Водитель в момент ДТП был трезвый.

По данному факту проводится проверка.

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