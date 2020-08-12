За распространение наркотиков трое жителей Псковской области отправятся в колонию

09:13, 12 августа 2020, ПАИ

В Псковской области трое жителей отправятся в колонию строгого режима за распространение наркотических средств в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Трое молодых людей вошли в состав созданного в июле 2017 года преступного сообщества, члены которого объединились в целях систематического совместного совершения особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств на территории Псковской области.

Преступники продавали запрещенные в Российской Федерации синтетические наркотические средства бесконтактным способом — через интернет, электронные платежные системы и SMS.

Одновременно на территории городов Псковской области — Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля, Великих Лук, охваченных деятельностью преступного сообщества (преступной организации), участники рисовали на стенах граффити с адресом сайта.

Приговором Псковского городского суда они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе (преступной организации), а также каждый из них признан виновным в совершении более 60 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил каждому из участников преступного сообщества наказание от 7 лет до 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительных колониях общего и строгого режима.