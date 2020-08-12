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Общество

До пяти лет тюрьмы грозит жителям Красногородского района за кражу

Фото: Дарья Хваткова.

Два молодых жителя Красногородского района пробрались в хозяйственные помещения организации и украли оборудование. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, уголовное дело рассмотрит пыталовский суд.

Предварительное расследование показало, что два друга проникли в хозяйственные помещения юридического лица и вывезли оттуда части оборудования на машине, принадлежащей одному из товарищей. Краденое имущество преступники продали.

Местные жители обвиняются в хищении, совершенном путем незаконного проникновения в помещение по предварительному сговору (пункты «а» и «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса). Ворам грозит до пяти лет лишения свободы.

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