За повторное вождение в нетрезвом виде осудят жителя Пскова

12:05, 12 августа 2020, ПАИ

36-летнего жителя Пскова осудят за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

В феврале 2020 года мужчина уже был приговорен к обязательным работам за езду в нетрезвом виде и лишён водительских прав на два года. Однако в марте текущего года обвиняемый вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.