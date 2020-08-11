0
23:14
Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с такси в Пскове
12:18
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
22:01
К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»
20:47
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
16:28
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
15:06
99,9% лесных пожаров в Псковской области происходят по вине людей
13:39
Восемь человек пострадали при взрыве газа в Волгограде
Еще новости
Происшествия

За повторное вождение в нетрезвом виде осудят жителя Пскова

36-летнего жителя Пскова осудят за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

В феврале 2020 года мужчина уже был приговорен к обязательным работам за езду в нетрезвом виде и лишён водительских прав на два года. Однако в марте текущего года обвиняемый вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ДПС.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с такси в Пскове
11 августа 2020
Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП с такси в Пскове
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
11 августа 2020
Вандалы изорвали ограждение вокруг великолукского динопарка
К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»
10 августа 2020
К поискам 60-летнего псковича подключился отряд «Лиза Алерт»
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
10 августа 2020
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
10 августа 2020
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
99,9% лесных пожаров в Псковской области происходят по вине людей
10 августа 2020
99,9% лесных пожаров в Псковской области происходят по вине людей
Восемь человек пострадали при взрыве газа в Волгограде
10 августа 2020
Восемь человек пострадали при взрыве газа в Волгограде
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
10 августа 2020
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье

Идет загрузка...