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Общество

6 млн рублей выделили на подготовку псковских школ к новому учебному году

Фото: пресс-служба муниципалитета

В Пскове на подготовку псковских школ к новому учебному году выделили 6 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Плановые рейды позволяет проверить готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

12 августа приёмная комиссия, в состав которой входят сотрудники управления образования администрации города, представители подразделений МЧС, Росгвардии, МВД по делам несовершеннолетних, центра технического обслуживания посетили среднюю общеобразовательную школу № 47 и оценили масштаб проделанной работы.

Фото: пресс-служба муниципалитета

Комиссия осмотрела спортзал, столовую, кабинеты, детские комнаты и удостоверилась, что помещения соответствуют всем требованиям.

Государственные инспекторы по пожарному надзору проверили пути эвакуации, посмотрели состояние автоматических средств оповещения и сигнализаций, наличие огнетушителей, чтобы все они находились в рабочем состоянии и на видных местах.

Директор Школы Андрей Мануйлов сообщил, что на выделенные средства к новому учебному году был выполнен ремонт медицинского кабинета, кабинета формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точки роста». Выполнен косметический ремонт кабинетов и сделан отдельный блок для первых классов, благоустроена прилегающая территория.

Также директор подчеркнул, что с каждым годом школа преображается, при этом работники и учащиеся бережно относятся к тому, что было сделано ранее.

Таким образом, школа №47 прошла проверку и готова к предстоящему учебному сезону и уже 1 сентября откроет свои двери для 500 школьников.

Кроме того, сегодня комиссия посетит еще школы №№ 5, 13,16 и школу-интернат.

Начальник управления образования Администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, что уже проинспектировано 30% учреждений -это и школы, и сады.

Фото: пресс-служба муниципалитета

«Все в плановом режиме, все основные виды ремонтных работ завершены. Во всех образовательных организациях проведена прочистка вентиляции. В новом году помимо приемки косметических и капитальных ремонтов, мы принимаем готовность работать в антипандемических условиях». Косметические работы по ремонту проведены на высоком уровне. Очень многие проработали моменты, связанные с канализацией, с системой отопления. Все выделенные деньги освоены несмотря на то, что многие поставщики материалов, услуг в период пандемии находились в непростом положении, многие отказывались работать, ссылаясь на то, что уходят с рынка. Но руководители образовательных организаций не отдыхали летом, они готовили свои учреждения, чтобы дети пришли и учились в достойных условия», - подчеркнула Анна Кузыченко.

С 10 августа в Пскове начались ежегодные плановые рейды в школы и детские сады на предмет их готовности к новому учебному году. Всего в 2020 году на подготовку школ к новому учебному сезону было выделено 6 млн рублей. Члены комиссии проверяют состояние здания и территории, готовность учебных кабинетов и библиотеки к образовательному процессу, состояние столовой, медицинского пункта, спортивного зала, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность.

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