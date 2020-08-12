91 образовательное учреждение Пскова готово к соблюдению противопандемических мер

14:52, 12 августа 2020, ПАИ

Во время рабочего выезда по приемке школ к новому учебному году начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала о мерах, предпринимаемых для безопасности детей в условиях распространения коронавируса и угрозы второй волны. В 91 образовательном учреждении Пскова готовы начать учебный год в условиях противопандемических мероприятий в очном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Анны Кузыченко, в этом году приемка школ проходит в новом формате, так как теперь проверяются не только традиционные аспекты, но и соблюдение противопандемических мер. Комиссия обращает особое внимание на план профилактических мероприятий, который уже составлен в каждой школе.

Управление образования администрации Пскова предприняло все возможное для того, чтобы максимально полно подготовиться к учебному году в очном режиме с соблюдением новых СанПиНов, заверили в муниципалитете.

«Мы провели мониторинг потребности школ, садов, учреждений дополнительного образования в необходимых средствах индивидуальной защиты, термометрии, рециркуляторов, которые позволят обезопасить детей в рамках пандемии и второй волны коронавируса», - рассказала Кузыченко.

Кроме того, она отметила, что сегодня разработан четкий план профилактических мероприятий для каждой образовательной организации, который предусматривает разведение потоков детей. На каждом входе будут стоять санитайзеры и проводиться термометрия. В некоторых учреждениях откажутся от использования электронных карт для прохода учащихся, будут открыты несколько входов, возле которых будут дежурить администраторы.

В дошкольных учреждениях уже четко отработан алгоритм на примере дежурных групп в летний период. Здесь так же установят санитайзеры, сотрудники будут встречать детей на входе и контролировать их и свою термометрию.

«На сегодняшний день идет кропотливая работа по составлению расписания. Мы видим, что каждая образовательная организация настроена на то, чтобы обезопасить детей и создать условия, чтобы учебный год начался в очном режиме», - заключила Анна Кузыченко.

На помощь образовательным организациям вышли социально ответственные предприниматели. Один из них обеспечивает дошкольные учреждения бесплатным дезинфицирующим раствором, другой — дозаторами.