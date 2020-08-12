Псковская школа №47 выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус»

15:57, 12 августа 2020, ПАИ

Псковская средняя общеобразовательная школа № 47 выиграла федеральный грант по проекту «Сберкампус». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам директора школы Андрея Мануйлова, с 17 по 21 августа двери «Сберкампуса» будут открыты для зарегистрированных на сегодняшний день 112 участников образовательного интенсива в возрасте от 12 до 18 лет, которые стремятся изучать цифровые, инженерные IT и нано-технологии, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

Мануйлов отметили, что каждый участник интенсива самостоятельно выбирает направление деятельности и кейс, над решением которого он будет работать на протяжении этих 5 дней. На выбор предоставлено 4 трека: инженерные системы — умный дом, исследовательский — охотники за голосами, виртуальные миры — идеальный класс, картография и урбанистика — я создаю карту.

Цель проекта — организовать получение дополнительного образования лицами, не достигшими совершеннолетия и обучающимися по программам основного и среднего общего образования во время летних каникул. Учащиеся школы примут участие в образовательных интенсивах с использованием цифровой платформы персонализированного обучения.

Сберкампус — это пространство образовательных интенсивов в формате буткемпа, которые подразумевают смешение в процессе обучения онлайн и офлайн форматов, именно поэтому всех участников ждёт не только работа на школьной цифровой платформе, но и проектная деятельность, участие в общекультурных мероприятиях, дискуссионные площадки и обмен опытом с наставниками и юными коллегами.

С 25 июля 22 педагога школы №47 посетили вебинары для руководителей образовательных площадок, конфигураторов, наставников, организаторов (или вожатых) проекта.