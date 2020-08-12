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Общество

Участникам «Тура по новостройкам» покажут новые дома в развивающемся районе дальнего Завеличья

22 августа потенциальные новоселы смогут посетить квартиры в новых домах на улицах Завеличенской и Балтийской, а также осмотреть еще строящиеся объекты. Тур начнется с дома по адресу: улица Балтийская, 1, затем участникам тура покажут квартиры в сданном доме по улице Балтийской, 1а. Осмотреть планировки квартир можно будет на улице Балтийской, 5, и улице Завеличенской, 28. В конце тура участники тура познакомятся с домом по адресу: улица Завеличенская, 17, и жилым комплексом «Балтийская Жемчужина».

Сотрудник государственной строительной компании «Псковжилстрой» расскажет всем участникам тура обо всех преимуществах новых домов в перспективном и развивающемся районе, а также ответит на интересующие вопросы по поводу покупки жилья. Участники смогут выбрать себе планировку квартиры, а также оценить качество строительства и используемых материалов.

Отъезд участников тура состоится в 10:00 от редакции Псковского агентства информации, которая расположена по адресу улица Ленина, 6а. Участие в «Туре по новостройкам» бесплатное. Записаться можно по телефону: (8112) 702-242.

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