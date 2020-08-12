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Ремонт улицы Рокоссовского начался в Пскове
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Общество

Ремонт улицы Рокоссовского начался в Пскове

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского, рабочие приведут в порядок 832 метра дороги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйства Псковской области, эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы».

Улицу Рокоссовского отремонтируют на средства дорожного фонда Псковской области. Из областного бюджета на ремонт выделят 32 миллиона рублей. Подрядчиком на объекте стал ООО «ДорСтройСервис».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отремонтируют участок от улицы Коммунальной до Гаражного проезда. Его протяженность составит 832 метра. Покрытие отфрезеруют, затем проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также на улице благоустроят тротуары. На сопряжении тротуаров с проезжей частью уложат тактильную плитку. В завершение работ нанесут разметку термопластиком, установят пешеходное ограждение и восстановят зеленую зону. Сейчас на объекте монтируют бортовой камень.

Также на улице Петровской приведут в порядок более 1 километра дорожного полотна. На этот объект выделено 10,6 миллиона рублей.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Кроме того, на Завеличье идут активные дорожные работы на двух участках улицы Киселева общей протяженностью около 1 километра: от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской. Ремонт ведет ООО «СпецТрансСервис». Сумма контракта составляет 18,5 миллиона рублей.

Срок окончания всех трех контрактов – 15 октября.

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