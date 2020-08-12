Ремонт улицы Рокоссовского начался в Пскове

16:55, 12 августа 2020, ПАИ

В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского, рабочие приведут в порядок 832 метра дороги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйства Псковской области, эта дорога вошла в федеральный проект «Улица Победы».

Улицу Рокоссовского отремонтируют на средства дорожного фонда Псковской области. Из областного бюджета на ремонт выделят 32 миллиона рублей. Подрядчиком на объекте стал ООО «ДорСтройСервис».

Отремонтируют участок от улицы Коммунальной до Гаражного проезда. Его протяженность составит 832 метра. Покрытие отфрезеруют, затем проведут устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также на улице благоустроят тротуары. На сопряжении тротуаров с проезжей частью уложат тактильную плитку. В завершение работ нанесут разметку термопластиком, установят пешеходное ограждение и восстановят зеленую зону. Сейчас на объекте монтируют бортовой камень.

Также на улице Петровской приведут в порядок более 1 километра дорожного полотна. На этот объект выделено 10,6 миллиона рублей.

Кроме того, на Завеличье идут активные дорожные работы на двух участках улицы Киселева общей протяженностью около 1 километра: от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской. Ремонт ведет ООО «СпецТрансСервис». Сумма контракта составляет 18,5 миллиона рублей.

Срок окончания всех трех контрактов – 15 октября.