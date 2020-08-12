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Общество

«Экопром» объяснил, почему ломаются колёса на контейнерах для ТКО

Почему приходят в негодность колёса на контейнерах для ТКО, объяснили в «Экопроме», об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области часто получает сообщения о поврежденных контейнерах. В частности, продолжают фиксироваться случаи поломки колес. Такие повреждения не позволяют подкатывать контейнеры к мусоровозам, что может привести к срыву графиков вывоза ТКО.

Недавно были испорчены колёса контейнеров на Звёздной, 60, и возле одного из торговых комплексов на Завеличье. 12 августа специалисты регоператора выехали на место и произвели замену.

Зачастую контейнеры приходят в негодность из-за их содержимого: люди выбрасывают в баки мусор, для которого они не предназначены, — крупногабаритные, строительные отходы. В результате контейнеры трескаются, ломаются колёса. При незначительных повреждениях региональный оператор устраняет неисправность на месте либо забирает контейнеры на базу для ремонта.

Жителей региона призывают ответственно относиться к контейнерам. Крупногабаритные отходы следует складировать на специально отведенных площадках либо в бункеры-накопители.

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