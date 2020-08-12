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Общество

Вакцина от коронавируса может быть выпущена в августе

Фото pixabay.com.

 

Для медиков вакцинация станет добровольной, пишет ТАСС по итогам брифинга с Михаилом Мурашко.

Министр здравоохранения России заявил, что первые упаковки препарата будут предназначены для прививания медицинских работников и появятся уже в течение двух-трёх недель.

«В любом случае вакцинация будет добровольной. И для тех медиков, которые уже имеют иммунитет (таких до 20 % медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество), вакцинация, мы считаем, не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику», – отметил Михаил Мурашко.
 

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