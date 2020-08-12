Псковичам сложно попасть в собственный двор на улице Советской

21:52, 12 августа 2020, ПАИ

«Во двор не въехать, лужи по колено», – пишет псковичка на сайте губернатора области.

Жительница дома № 47 на улице Советской оставила жалобу под названием «Во двор не въехать, лужи по колено»: «Всё хорошо, сделали ремонт самого жилого дома, снесли сараи, установили детскую площадку, а во дворе полно машин, что детям опасно там находиться. Кроме того, мы, жители указанного жилого дома, не можем заехать к себе во двор».

По словам женщины, неудобства вызывают помехи на въезде во двор: глубокие лужи, а также автомобили, которые не принадлежат жителям двора.