Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты

08:15, 13 августа 2020, ПАИ

Когда лучше всего приобретать авиабилеты, рассказали эксперты. В некоторые дни недели цены на билеты бывают выше, пишет РИА Новости.

Эксперты отмечают, что не следует бронировать билеты в среду, поскольку есть риск переплатить. Лучше покупать их в воскресенье, когда цена будет ниже на 4%.

Вылетать рекомендуется в пятницу – когда билет на самолёт дешевле на 20%, чем в выходные.

Правила работают так и для прибытия. Перед началом путешествия следует выяснить, будет ли удобно добираться из выбранного аэропорта к месту назначения, чтобы не увеличивать расходы на дополнительную дорогу.

Билеты не следует покупать в обе стороны у одной и той же авиакомпании, поскольку зачастую дешевле будет лететь разными.