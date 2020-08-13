0
09:34
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
08:47
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
08:45
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
08:15
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
07:19
До +21 градуса ожидается в Псковской области 13 августа
22:47
Минимум 2 505 руб. потратят родители на сборы школьников к 1 сентября
19:48
Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН
Еще новости
Общество

Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты

Фото Дарьи Хватковой.

Когда лучше всего приобретать авиабилеты, рассказали эксперты. В некоторые дни недели цены на билеты бывают выше, пишет РИА Новости.

Эксперты отмечают, что не следует бронировать билеты в среду, поскольку есть риск переплатить. Лучше покупать их в воскресенье, когда цена будет ниже на 4%.

Вылетать рекомендуется в пятницу – когда билет на самолёт дешевле на 20%, чем в выходные.

Правила работают так и для прибытия. Перед началом путешествия следует выяснить, будет ли удобно добираться из выбранного аэропорта к месту назначения, чтобы не увеличивать расходы на дополнительную дорогу.

Билеты не следует покупать в обе стороны у одной и той же авиакомпании, поскольку зачастую дешевле будет лететь разными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
13 августа 2020
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
13 августа 2020
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
13 августа 2020
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
13 августа 2020
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
До +21 градуса ожидается в Псковской области 13 августа
13 августа 2020
До +21 градуса ожидается в Псковской области 13 августа
Минимум 2 505 руб. потратят родители на сборы школьников к 1 сентября
12 августа 2020
Минимум 2 505 руб. потратят родители на сборы школьников к 1 сентября
Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН
12 августа 2020
Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН
Около 60% зрителей осмелятся посетить кинотеатр в августе
12 августа 2020
Около 60% зрителей осмелятся посетить кинотеатр в августе

Идет загрузка...