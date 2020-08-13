Пскович отправился в тюрьму за поджог автомобиля своего знакомого

08:56, 13 августа 2020, ПАИ

За поджог автомобиля своего знакомого пскович отправился в тюрьму, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

54-летний ранее судимый пскович в сентябре 2019 года, действуя из личных неприязненных отношений, при помощи газеты и зажигалки поджег припаркованную на одной из улиц города Пскова автомашину, которая принадлежала его знакомому. В результате был причинён ущерб на сумму более 44 тысяч рублей.

На место прибыли сотрудники пожарной охраны, которые потушили возгорание. Обвиняемому назначили наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы.