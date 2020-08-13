Российскую вакцину от коронавируса испытают на Филиппинах

09:26, 13 августа 2020, ПАИ

В октябре Филиппины начнут третью фазу клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на местное издание Inquirer.

По словам пресс-секретаря президента страны Харри Роке, испытания вакцины продлятся до конца марта 2021 года и к апрелю вакцина должна быть одобрена Управлением по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов Филиппин. В третьей фазе клинических испытаний примут участие десятки тысяч пациентов.

Клинические испытания будут финансироваться правительством России, подчеркнул Роке.

11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В тот же день президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Он попросил главу Минздрава Франсиско Дуке обсудить с правительством РФ возможную передачу технологии производства вакцины.