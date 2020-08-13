Пьяный петербуржец снова ездил по Порхову на автомобиле

09:41, 13 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники ГИБДД выявили двух нетрезвых водителей, которые не в первый раз нарушили закон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

В Опочке пьяным за руль сел 35-летний водитель скутера.

В Порховском районе стражи порядка остановили 50-летнего петербуржца на Volkswagen.

Ранее полиция уже привлекала к ответственности этих людей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.