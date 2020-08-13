Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов

09:46, 13 августа 2020, ПАИ

На закупку школьных автобусов правительство выделит 5 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Генсовета «Единой России» выразил благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову за решение о выделении дополнительно 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов. Ранее партия обращалась с таким предложением в правительство.

«Партия «Единая Россия» неоднократно поднимала этот вопрос. Школьные автобусы активно используются в сельской местности, и зачастую автопарк состоит из старых машин, которые находятся на грани истечения сроков эксплуатации, - отметил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак. - Мы рады, что коллеги в правительстве поддержали нашу инициативу. Сегодняшнее решение направить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку более 2 тысяч новых школьных автобусов для регионов сделает школьные перевозки более безопасными и комфортными. И одновременно — окажет дополнительную поддержку отечественному автопрому».

Ранее правительство одобрило предложение «Единой России» продолжить финансирование программы «Школьный автобус».