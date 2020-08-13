0
11:13
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
10:36
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
10:30
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
09:46
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
09:34
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
08:47
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
08:45
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Еще новости
Общество

Коньяк и продукты пытался украсть пскович в магазине на улице Яна Фабрициуса

В Пскове из магазина на улице Яна Фабрициуса мужчина пытался украсть бутылку коньяка и продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

12 августа около 19:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Яна Фабрициуса – поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который похитил из торгового зала три бутылки коньяка и продуты питания.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
13 августа 2020
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
13 августа 2020
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
13 августа 2020
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
13 августа 2020
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
13 августа 2020
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
13 августа 2020
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
13 августа 2020
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
13 августа 2020
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты

Идет загрузка...