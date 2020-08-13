Коньяк и продукты пытался украсть пскович в магазине на улице Яна Фабрициуса

09:50, 13 августа 2020, ПАИ

В Пскове из магазина на улице Яна Фабрициуса мужчина пытался украсть бутылку коньяка и продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

12 августа около 19:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Яна Фабрициуса – поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который похитил из торгового зала три бутылки коньяка и продуты питания.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции.