Фотоклубы Нойса и Пскова отмечают 30-летие обмена фотовыставками

10:17, 13 августа 2020, ПАИ

В 1991 году началось сотрудничество с фотохудожниками из породнённого города Нойса с проекта по обмену выставками между фотохудожниками. Тематика выставок была разнообразной, от пейзажно-ознакомительных до выставок художественной фотографии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

У истоков дружбы стояли преподаватель реального училища в Нойсе, учитель русского языка, фотограф Хартмут Гроссер и фотограф Хайнц Фельске. Как было отмечено в городской газете Нойса, именно по фотографиям этих двух фотографов жители немецкого города познакомились с псковичами. В первые годы сотрудничества выручкой от продажи своих работ оба фотохудожника поддерживали благотворительную столовую в Пскове. За благотворительную деятельность, а также за поддержку фотоискусства в обоих городах Х. Гроссер и Х. Фельске в 2004 году были награждены медалями «В память 1100-летия Пскова».

В Пскове тесную связь с немецкими коллегами поддерживал и продолжает поддерживать фотоклуб «Lis»: псковские фотохудожники Игорь Соловьев, Ольга Балобейко, Андрей Кокшаров, Алексей Архипов.

Обмен выставками между фотоклубами происходил практически ежегодно. Сотрудничество осуществлялось с поддержкой муниципалитетов и встало на паузу в 2006 году. Возобновление связей между фотохудожниками произошло в 2012 году, когда Псков посетила делегация немецких фотографов в количестве трёх человек во главе с председателем фотоклуба при Сбербанке города Нойса Йоргом Хельпенштайном. Тогда же в ТК «ПИК 60» состоялась выставка работ представителей фотоклуба при Сбербанке города Нойса. Поддержка этого фотоклуба позволила не только продолжить сотрудничество, но и сделать обмены более интенсивными. В Нойсе и Пскове практически ежегодно организовываются выставки псковских и немецких фотохудожников. Совместные фотопроекты в Нойсе поддерживают и руководитель галереи искусств Нойса «Альте Пост» Клаус Рихтер, руководитель управления культуры города Нойса Харальд Мюллер. Активные члены немецкого фотоклуба при Сбербанке города Нойса, среди них фотограф Юрген Штодт, также продолжают благотворительную деятельность и привлекают финансовую помощь из различных немецких фондов.

Особое место в совместных фотопроектах Пскова и Нойса занимает псковский фестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены». Начиная с 2014 года фотографы из Нойса не только активно принимают в нем участие, но и дублируют его у себя в городе. Этот год также не стал исключением, и мы смогли насладиться творчеством псковских и немецких друзей в онлайн-формате.

По случаю смерти Х. Фельске в Нойсе было написано, что он использует фотографию не для того, чтобы «украсть лицо у человека», а «чтобы наладить контакт с человеком и сохранить этот контакт». Именно с таким пониманием жизни псковские и немецкие фотографы творят вот уже на протяжении 30 лет, и именно такой подход к творчеству открывает новые перспективы.