Пять рулонов сена подожгли ночью в Пыталовском районе

10:56, 13 августа 2020, ПАИ

Ночью 12 августа в 23:44 в деревне Шелино Пыталовского района подожгли пять рулонов сена, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сено находилось на открытой территории. Сотрудники МЧС спасли от возгорания жилой дом и хозяйственную постройку, пострадавших нет. Причиной возгорания стало занесение постороннего источника огня.

В этот же день горел мусор в неэксплуатируемом здании на улице Горицкой в Великих Луках. Возгорание произошло на площади пять квадратных метров.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Погибших и пострадавших нет.