0
11:13
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
10:36
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
10:30
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
09:46
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
09:34
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
08:47
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
08:45
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Еще новости
Общество

Пять рулонов сена подожгли ночью в Пыталовском районе

Фото: Андрей Степанов.

Ночью 12 августа в 23:44 в деревне Шелино Пыталовского района подожгли пять рулонов сена, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сено находилось на открытой территории. Сотрудники МЧС спасли от возгорания жилой дом и хозяйственную постройку, пострадавших нет. Причиной возгорания стало занесение постороннего источника огня.

В этот же день горел мусор в неэксплуатируемом здании на улице Горицкой в Великих Луках. Возгорание произошло на площади пять квадратных метров.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Погибших и пострадавших нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
13 августа 2020
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
13 августа 2020
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
13 августа 2020
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
13 августа 2020
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
13 августа 2020
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
13 августа 2020
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
13 августа 2020
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
13 августа 2020
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты

Идет загрузка...