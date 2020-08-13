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Общество

Прокуратура Пыталовского района добилась возврата служебной квартиры в собственность муниципалитета

В Пыталовском районе прокуратура добилась возврата служебной квартиры в собственность муниципального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.  

16 января между администрацией Пыталовского района и гражданином был заключен договор, согласно которому мужчина получает в собственность служебную квартиру общей площадью 32,7 квадратных метра. После увольнения из муниципального предприятия мужчина проживал в квартире незаконно более трех лет.

Частью 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в качестве общего правила установлен запрет на приватизацию служебных жилых помещений.

Прокуратура района направила исковое заявление в Пыталовский районный суд. В итоге требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, квартира возращена в собственность муниципального образования.

 

 

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