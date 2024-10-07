Директор завода «Псковкабель» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
Директор завода «Псковкабель» Леонид Нагайцев станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 7 октября, в 14:00.
О возможностях вывода завода на полную мощность, об уникальности выпускаемой продукции, а также о выстроенной системе подготовки кадров на предприятии и почему он делает ставку именно на жителей Псковской области, Леонид Нагайцев расскажет в прямом эфире.
Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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