Директор завода «Псковкабель» станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:19, 07 октября 2024, ПАИ

Директор завода «Псковкабель» Леонид Нагайцев станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 7 октября, в 14:00.

О возможностях вывода завода на полную мощность, об уникальности выпускаемой продукции, а также о выстроенной системе подготовки кадров на предприятии и почему он делает ставку именно на жителей Псковской области, Леонид Нагайцев расскажет в прямом эфире.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».